Via di Carcheri, riapre la strada. Concluso l’intervento di ripristino

Sono terminati ieri i lavori per il ripristino della viabilità in via di Carcheri, a Lastra a Signa, a seguito del cedimento di un muretto privato all’altezza della chiesa di San Martino. Gli interventi, a carico dei proprietari del terreno retrostante, sono iniziati lunedì e hanno comportato la chiusura al traffico della strada nel tratto interessato. Scuolabus, autobus e mezzi per la raccolta dei rifiuti hanno comunque continuato a poter passare, mentre i privati sono stati costretti a utilizzate le poche strade alternative esistenti. Da ieri mattina infine, la strada è tornata accessibile ed è quindi nuovamente possibile, per tutti i veicoli, raggiungere la frazione di Carcheri passando dall’omonima via. Non è la prima volta, negli ultimi anni, che il comune di Lastra a Signa è scenario di frane e smottamenti, che tendono a concentrarsi nelle tante porzioni di territorio a carattere collinare. I più importanti sono stati il cedimento di un muretto della Firenze-Pisa-Livorno, in località Inno, nel 2021, che ha causato un lunghissimo strascico di interventi e di disagi e quini, poco dopo, la caduta di alcuni grandi massi sulla via Livornese, più o meno in località La Lisca. Grandi ripercussioni al traffico locale sono state causate, negli anni, anche dalle ripetute frane lungo via Vecchia Pisana, la strada che porta dal capoluogo di Lastra a Signa fino alla frazione di Malmantile.