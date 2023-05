Via alla Ztl viola Sperimentazione contro sosta selvaggia Vigili in campo

di Ilaria Ulivelli

Palazzo Vecchio da domani sperimenta la Ztl viola. Con la Fiorentina che al Franchi sfiderà la Samp alle 18, a partire dalle 16 scatteranno le prove generali della zona a traffico limitato per evitare l’effetto giungla di auto e scooter parcheggiati diciamo con parecchia creatività e con poco rispetto da chi va allo stadio e non sa dove abbandonare il mezzo.

Ormai è un’esasperazione continua, quella dei residenti di Campo di Marte. Costretti a uno slalom gigante tra divieti e rimozioni. Segnano sul calendario le crocette: pulizia delle strade, partite della Fiorentina, concerti al Mandela forum, e poi eventi vari, dai mercatoni alle convention. Bene, segno di un quartiere che vive. Il problema sono i parcheggi. E hanno un bel dire che arriverà quello multipiano in Campo d’Arrigo. Arriverà, ma per ora non c’è. In questa affogata quotidianità, chi sbaglia paga: carroattrezzi e multa son salati assai, con trasferta all’Olmatello per recuperare auto o moto. In questa trincea è scoppiata la guerra tra ‘poveri’. Il Campo di Marte è avvezzo allo stadio, tanti dei cittadini che ci abitano sono qui da una vita, sono tifosi, vanno allo stadio. Ma tra corridoio ospiti da liberare sei ore prima del match per lasciare i posti alle auto dei tifosi che vengono da fuori, zone di prefiltraggio da sgomberare otto ore prima, divieti di circolazione e di sosta, si fa fatica.

Va così che Palazzo Vecchio, in accordo con il Quartiere 2, affida al nuovo comandante della polizia municipale, Francesco Passaretti, il compito di far partire la sperimentazione della Ztl viola. In cosa consiste? Non sarà solo repressione. Nelle ultime settimane, infatti, si era notato un intensificarsi dei controlli e delle contravvenzioni. Ma domani comincerà anche un’azione preventiva. Crescerà il numero delle pattuglie di vigili nella zona dello stadio in occasione degli eventi al Franchi.

La decisione, che era già nell’aria da alcune settimane, è stata presa al termine di una riunione tra l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti, il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi e, appunto, il comandante dei vigili.

"Già da domani con la Sampdoria saranno presenti pattuglie dedicate alla prevenzione ed eventuale repressione della sosta selvaggia – spiegano Giorgetti e Pierguidi – Si tratta di una sperimentazione del provvedimento strutturale della Ztl viola prevista nel progetto di riqualificazione di Campo di Marte insieme alla linea tramviaria, al parcheggio scambiatore nell’area ferroviaria oltre che ai dispositivi dello Scudo Verde".

Da domani quindi gli agenti saranno in servizio due ore prima l’inizio dell’incontro nelle tre aree prossime alla zona di prefiltraggio: la zona di via Campo d’Arrigo (comprese le traverse sul lato dell’area di prefiltraggio); la zona di via Lungo l’Affrico fino alla rotatoria di via Mamiani; l’area di via Centostelle fino a viale Volta dove spesso i veicoli in sosta ooccupano gli spazi per residenti, disabili, ostruiscono passaggi pedonali e carrai, ostruendo anche la circolazione persino dei mezzi di soccorso.