Verso il voto. Via al confronto tra candidati

Appuntamento oggi pomeriggio (ore 18) con il confronto organizzato da La Nazione fra i quattro candidati a sindaco di Signa. Moderati dalla giornalista Lisa Ciardi, saliranno sul palco del Ristoro dell’Arte di via La Pira 46/A, a Signa: Monia Catalano (civica) supportata da sei liste in parte legate a movimenti e partiti politici, ovvero "Fratelli di Signa" (Fdi), "Prima Signa" (Lega), "Signa al Centro" (Iv), "Uniti per Signa", "A sinistra per Signa" e "Signa nel cuore"; Vincenzo De Franco (ex Fdi) sostenuto dalla civica "Signa Libera"; Francesco Draghi col Prc; Giampiero Fossi (Pd), primo cittadino uscente, sostenuto da Pd, "Progressisti per Signa" e dalle civiche "Giampiero Fossi sindaco", "Signa Domani" e "San Mauro a Signa, San Piero a Ponti insieme". Previste sei domande a testa, su temi locali, dalla viabilità ai lavori pubblici, dal commercio ai servizi, in quella che sarà tutti l’occasione per esporre il programma. In caso di bel tempo, il confronto si svolgerà all’esterno. Altrimenti l’iniziativa si trasferirà all’interno.