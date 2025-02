Verifiche sulla stabilità degli alberi. Entro l’anno 50 nuove piante

Nuovo check degli alberi di competenza pubblica a Rignano. Dopo il crollo di un albero (da terreno privato) che ha colpito uno scuolabus a metà gennaio, sono arrivati i dati di un nuovo report sullo stato di salute di alcune alberature sul territorio. "Nelle scorse settimane – spiega il Comune – siamo intervenuti con opere di manutenzione più intense del solito, cercando di impattare il meno possibile sui cittadini. Nei prossimi giorni questi interventi verranno completati e la manutenzione del verde pubblico riprenderà con la consueta frequenza".

Al controllo e verifica fondamentali per la sicurezza, si aggiunge un piano di nuove piantumazioni: per il 2025 previsto l’innesto di almeno 50 alberi. "Alcuni verranno ripiantati nelle prossime settimane nei luoghi dove si sono resi necessari abbattimenti – annuncia il sindaco Giacomo Certosi -. Altri saranno messi a dimora per l’iniziativa ‘Un albero per ogni nato’ e poi a novembre per la giornata dell’albero". Pur non essendoci obblighi di legge, aggiunge l’assessore all’ambiente Francesco Martini, "intendiamo piantare almeno un albero per ogni abbattimento scegliendo con attenzione il periodo e il posizionamento più adatti. I nuovi alberi supereranno sempre quelli che abbiamo dovuto eliminare per motivi di salute o sicurezza".

Manuela Plastina