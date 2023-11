Verde pubblico Ecco il mega parco . Piantati i primi due alberi d’ulivo

Parte da due olivi il nuovo grande parco urbano che unirà Sorgane al cuore di Bagno a Ripoli. Uno piccolo è stato piantato simbolicamente dagli studenti della scuola Agnoletti del Padule e, come la ‘prima pietra’, dà il via ufficiale ai lavori per la realizzazione e sistemazione di 9 ettari di verde.

Il secondo, più grande, è stato sistemato con l’aiuto di una gru. Il cantiere, affidato dal Comune di Bagno a Ripoli alla ditta Air Control Srl di Roma, richiede un investimento di oltre 3 milioni di euro di cui oltre 1,8 di fondi Pnrr per la rigenerazione urbana e 1,2 milioni di risorse comunali. Andando a unirsi con il parco già esistente dei Ponti, nel cuore del capoluogo, creerà una fascia verde continuativa da 11 ettari, un unico grande giardino costeggiato dalla ciclabile, passando dietro l’antica pieve, andando a riempire quell’area nella quale il piano strategico del 2011 aveva previsto la realizzazione di un nuovo insediamento abitativo.

Saranno recuperati gli alberi esistenti che presentano una grande varietà e valorizzate le sorgenti che provengono dalla collina di Sorgane. Sarà dotato anche di un percorso in legno lungo circa 700 metri: rialzandosi come un ponte naturale, ospiterà al suo interno un’area giochi, un punto ristoro e anche uno spazio biblioteca con posti per la lettura e lo studio all’aria aperta.

L’area del nuovo "Parco di Ripoli" vedrà sul lato di Sorgane un nuovo parcheggio, sarà accessibile dal campo sportivo dei Ponti, mentre a sud ci sarà un accesso pedonale attraverso la collina di Ritortoli. Alla posa degli alberi hanno partecipato il sindaco Francesco Casini, l’intera giunta municipale, i tecnici del Comune e i progettisti che assumeranno anche la direzione dei lavori, i professionisti di FPA Architetti di Fantappiè e Pagnano. "Questi olivi sono testimoni tra generazioni, un lascito a chi verrà dopo di noi nel segno della sostenibilità. Il nuovo parco in pochi mesi prenderà forma, è uno degli obiettivi a cui teniamo di più - commenta Casini -. Considerato il progetto di rigenerazione di Sorgane, finanziato con 6,2 milioni in arrivo dal FESR e dal Comune, cambierà radicalmente il volto di tutta l’area in nome della qualità della vita".