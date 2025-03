Venduta a cinque milioni la casa del Buontalenti

Venduta a oltre 5 milioni una casa appartenuta alla famiglia di Bernardo Buontalenti, architetto alla corte dei Medici e inventore della crema fiorentina. L’acquirente sarebbe un cittadino inglese. Ne dà notizia Dreamer Real Estate. Il lussuoso appartamento, 450 metri quadri, completamente restaurato nel 2016, fu la dimora in cui Buontalenti visse da giovane. Si trova all’interno di un palazzo rinascimentale, a due minuti a piedi dal Duomo ed è l’immobile più costoso venduto nel centro storico nel 2024. Ristrutturato dagli eredi, probabilmente agli inizi del ’700 su progetto di Pietro Giovannozzi, l’appartamento è passato in varie mani e all’inizio del XIX secolo furono aggiunte le decorazioni in stile neoclassico nel salone, con gli stucchi, le pitture a monocromo ispirate all’antico e, poco più tardi, i lacunari con putti, fiori e fanciulle danzanti. Tra gli elementi distintivi due affreschi attribuiti a Niccolò Lapi, raffiguranti momenti significativi della vita di Bernardo Buontalenti. Durante l’ultima ristrutturazione è stato riportato alla luce un camino in pietra serena del 1600.