Vendita abusiva di cibo alla stazione. Offre le pietanze agli agenti . Maxi multa da 5mila euro

Aveva allestito una vendita di cibo nei pressi della Galleria della Stazione senza autorizzazione. Ieri però la polizia Municipale ha interrotto l’attività abusiva e per la donna, una 58enne sudamericana, è scattata la maxi multa.

Gli agenti, si sono recati all’ingresso della galleria commerciale dove hanno trovato la donna che vendeva porzioni di riso e pollo in contenitori sigillati pronti per la consumazione. Ha pure offerto il cibo, di apparente preparazione casalinga e priva, infatti, di etichetta identificativa e di indicazione di ingredienti, agli agenti in borghese al prezzo di 6 euro. Per la donna è scattata la sanzione da 5.000 euro per vendita su area pubblica priva di autorizzazione; le è stato notificato anche un decreto di allontanamento di 48 ore. Sono inoltre state sequestrate amministrativamente 13 confezioni di cibo precotto, 2 vasetti di salsa/condimento, 2 buste in plastica e un carrello portapacchi