Variante di via Roma, avanti tutta. Al via i lavori in via Arte della Paglia

Lavori al via per il nuovo tratto di via Arte della Paglia, da via delle Bertesche all’Indicatore. È infatti iniziato nelle scorse settimane il cantiere per il completamento della variante a via Roma, nel tratto che prosegue fino alla rotatoria. Le operazioni ora in corso riguardano la bonifica dagli ordigni bellici, ma è già visibile il tracciato della nuova viabilità. "Grazie al completamento di questa arteria – spiegano dall’amministrazione comunale – via dei Colli e via Indicatorio saranno notevolmente alleggerite dal traffico che quotidianamente sopportano. Soprattutto i mezzi pesanti percorreranno il nuovo tratto di via Arte della Paglia, con benefici immediati per chi risiede lungo la viabilità storica e anche per l’accessibilità alla zona industriale. Ci sarà un importante miglioramento per le imprese e per chi le deve raggiungere".

Il prolungamento della circonvallazione ha un costo complessivo di 2,4 milioni di euro per la tranche da via del Metolo all’Indicatore: i finanziamenti derivano, all’ottanta per cento, da fondi europei giunti al Comune di Signa tramite la Regione Toscana. I lavori sono propedeutici al progetto complessivo della viabilità signese, che dovrà essere collegata al nuovo ponte sull’Arno, permettendo di percorrere in circa 4 minuti la distanza dalla Fi-Pi-Li alla zona industriale di Signa. In pratica, una volta conclusi tutti gli interventi per il nuovo ponte (sulle carte si parla del 2028) i veicoli in arrivo dalla superstrada potranno svoltare verso la nuova viabilità, superare l’Arno, arrivare nell’area dei Renai di Signa e attraversare il ponte sul Bisenzio.

Al termine di quest’ultimo nascerà un raccordo di collegamento con via Arte della Paglia, che permetterà di muoversi verso l’Indicatore senza toccare il centro abitato. Esiste poi un ulteriore progetto che prevede il prolungamento di via Arte della Paglia in direzione opposta, ovvero verso la stazione. In questo caso i piani ipotizzano il superamento dei binari con un sottopasso che dovrebbe iniziare dallo scalo merci e riemergere in via delle Terrecotte. In questo modo verrebbe alleggerita dal traffico anche la Costa e si creerebbe un percorso alternativo, evitando la paralisi che si verifica ogni volta che c’è un incidente in prossimità dell’attuale sottopasso.