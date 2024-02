Vandalizzata l’opera contro le mafie

La mamma degli incivili è sempre incinta. Ne è dimostrazione l’opera street art ‘Fare luce per essere liberi’, installata appena un paio di settimane fa da e-distribuzione, la società del Gruppo Enel. La struttura è stata subito vandalizzata con scritte spray Un fatto ancora più grave se si considera che l’intervento è frutto di un progetto sulla legalità curato dalla scuola media Maltoni che ha visto gli studenti lavorare con passione contro le mafie. L’azienda ed il Comune si attiveranno per il ripristino della parte danneggiata dell’opera. "Siamo amareggiati - dice il vicesindaco Boni -. Ripristineremo la parte danneggiata. Non ci arrendiamo di fronte alla maleducazione".

L.B.