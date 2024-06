Vandali contro le auto in piazza Ferrucci, danneggiata la Lamborghini di Mazzanti (Antico Vinaio)

Firenze, 16 giugno 2024 – Vandali in azione in piazza Ferrucci nella serata di sabato, mentre l’Italia debuttava agli Europei e a Firenze c’era pieno di gente in giro. Tra le auto prese di mira anche la Lamborghini di Tommaso Mazzanti, patron dell’Antico Vinaio, che ha raccontato l’accaduto con un video sui social in cui mostra i danni allo sportello e ai fari.

In un video successivo Mazzanti spiega: “Non ce l’avevano con me personalmente, sono solo dei vandali che non hanno nulla da fare, all’auto vicina alla mia è andata anche peggio: l’hanno devastata e hanno anche rubato, mentre sulla mia non c’era nulla da prendere – dice nel video – Conosco Firenze da 35 anni, ci sono nato e cresciuto, che amarezza vedere cose così”-