Vallesi e il ’suo’ Natale. Tutto pronto per lo show

di Emanuele Baldi

Paolo-Natale arriva per Santo Stefano, ma il bacione a Firenze vale doppio, perché la sua ‘Forza della vita’ è un ‘Angelo per la pace’, e sappiamo quanto ce ne sia bisogno. Paolo Vallesi sarà di scena martedì 26 dicembre alle 19.30 nel concerto di Santo Stefano alla basilica di Santa Maria Novella (ingresso libero fino a esaurimento posti). A presentare la serata sarà l’attrice Emma Padoan, in dialogo con Don Sergio Mercanzin.

Ad accompagnare Vallesi, il tenore Angelo Goffredi, Silvio Celeghin all’organo e Oversea Orchestra d’archi diretta da Filippo Martelli. Un appuntamento da non perdere con una delle voci storiche del cantautorato Fiorentino.

A tal proposito vale la pena ricordare che proprio di questi tempi esce, in piattaforma streaming, l’ultimo lavoro di Vallesi: ’Che Natale è’. Una riflessione dell’artista sulla festa in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, un pensiero, una carezza, qualcosa in più, senza perdere il tratto distintivo del suo percorso musicale, quello dei toni misurati e sensibili. "Che Natale è - riflette Vallesi - è la domanda che ognuno di noi oggi dovrebbe porsi. Una sfida a fare meglio per migliorare noi stessi e il mondo. Cosa possiamo fare noi per gli altri senza chiederci prima cosa debbano fare gli altri per noi".