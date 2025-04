Valerio Aprea in scena con 'LaPOCAlisse' al TeatroDante Carlo Monni

Sarà l’attore Valerio Aprea, direttamente da Propaganda Live, il protagonista di ‘LaPOCAlisse’, lo spettacolo in programma al TeatroDante Carlo Monni domani alle 21 con la produzione Argot Produzioni e Dada, in co-produzione con Fondazione Sipario Toscana Onlus - La Città del Teatro e in collaborazione con Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Produzioni.

Dalla scienza alla politica, dagli algoritmi alle abitudini quotidiane, lo spettacolo esplora infatti con ironia e acume la nostra capacità di adattarci ai mutamenti della società, giocando con le contraddizioni e le difficoltà del nostro tempo. Il talento dell’attore accompagna il pubblico in un viaggio fra riflessione e divertimento, in perfetta sintonia con la scrittura arguta di Makkox e dello stesso Aprea (nella foto).

In altre parole un viaggio comico e surreale che invita il pubblico a interrogarsi sulla possibilità di scongiurare l’apocalisse e su quanto realmente desideriamo cambiare il nostro destino: non a caso lo spettacolo si snoda in una serie di monologhi ironici e pungenti proprio sul concetto di cambiamento, offrendo una chiave iperbolica sulla nostra resistenza e sulla difficoltà che abbiamo nell’adattarci al nuovo.

Con il risultato che Aprea, attore poliedrico dallo stile personalissimo, è a suo agio sul palco così come in alcune delle più importanti produzioni televisive e cinematografiche degli ultimi anni. Lo conferma la sua crescita artistica e personale: dopo avere raggiunto il successo nel telefilm ‘Boris’, all’interno del quale veste i panni di uno sceneggiatore, ha sempre avuto il pregio di saper indossare ogni personaggio con una particolare fisicità che lo ha reso via via sempre più convincente, riuscendo poi a delineare anche il più piccolo movimento e cercando di capire la parte senza pregiudizi.

Pier Francesco Nesti