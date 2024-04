Valdarno, Valdisieve e Alto Mugello . I nuovi bus ecologici

Autobus ecologici per il trasporto pubblico locale del Lotto Debole nella Metrocittà di Firenze. Dieci nuovi mezzi elettrici grazie a risorse Mims in Valdarno, Valdisieve, Mugello e Alto Mugello. Su proposta del Consigliere delegato al Trasporto pubblico locale, il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il rinnovo del parco autobus del servizio di Tpl del cosiddetto Lotto Debole, ovvero dei territori a domanda debole di trasporto pubblico. Il nuovo accordo fra Metrocittà, Regione Toscana e Soggetti Gestori del raggruppamento Colbus, prevede la dotazione di nuovi mezzi a trazione elettrica, due autobus ad alimentazione elettrica di otto metri e due autobus elettrici di dodici o similari e relative infrastrutture, per un importo complessivo di 2.841.478 euro, stanziato grazie a risorse assegnate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims).

L.B.