"VAGLIA: Parte la realizzazione del primo murale per abbellire la strada per Paterno"

Sono iniziate le operazioni preparatorie per la realizzazione del primo dei murales che abbelliranno la strada per Paterno. Opere che saranno realizzate su iniziativa dell’Associazione VagliAttiva e per impulso di Veronica Toniutti, Marco Casavecchi, David Kessler ed altri. Il progetto prevede che i muri in cemento che costeggiano la strada siano decorati con due grandi murales, alti tre metri e lunghi dieci, realizzati da volontari e finanziati, per l’acquisto dei materiali, in parte con fondi derivanti dal bilancio comunale, in parte da donazioni dei cittadini, ricavi da cene ed eventi dedicati.

Opere che raffigureranno un albero caduto, strangolato dall’inquinamento, e la rinascita di Madre Terra L’inizio dei lavori da parte della squadra dei volontari è stato annunciato dal vicesindaco Riccardo Impallomeni, che afferma: "Il bene comune vince sempre sul brutto. Abbiamo avuto il benestare della Soprintendenza. Si comincia con la pulizia del sottofondo. Vi siamo grati e faremo del nostro meglio per supportarvi anche direttamente con le nostre mani". N.D.R.