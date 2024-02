Usare l’identità digitale. I corsi di formazione al punto facile ’Se-sto’

SESTO FIORENTINO

Corso pratico e molto utile al Punto Digitale Facile "Se-sto connesso" per superare le barriere dell’identità elettronica. "Come utilizzare la propria identità digitale e accedere al proprio fascicolo sanitario on line" è il titolo dell’ora e mezzo di lezione di gruppo che si svolgerà lunedì 19 febbraio in biblioteca. L’iniziativa, gratuita e rivolta a tutti i cittadini, si aggiunge al supporto individuale proposto dal nuovo servizio al quale è possibile accedere previo appuntamento. Il corso si svolge su due turni, il primo dalle 16 alle 17,30 e il secondo dalle 17,30 alle 19, per permettere a più persone di accedervi. Per ognuna delle due lezioni, è previsto un numero massimo di partecipanti di cinque "studenti". Le modalità di partecipazione e iscrizione sono indicate nel dettaglio sulla pagina dedicata a "Se-sto connesso" del sito istituzionale del Comune.