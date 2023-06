Urta un minorenne e si dà alla fuga

Fa un incidente urtando un minorenne in via di Scandicci e poi si dà alla fuga. Una scelta infelice per la donna, classe 1950. Infatti, grazie a rapide verifiche e telecamere nella zona, si è subito risaliti all’identità dell’auto e della donna, che è stata denunciata per fuga e omissione di soccorso. L’incidente è accaduto lo scorso 1 giugno, intorno alle 14.45. Gli agenti del reparto di Porta Romana sono intervenuti sul luogo del sinistro, appunto in via di Scandicci, dove hanno trovato i sanitari del 118 già impegnati a prestare le prime cure. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso. I testimoni hanno fornito agli agenti la descrizione del veicolo che dopo l’impatto si era allontanato. Grazie alle immagini delle telecamere della zona è stato possibile risalire velocemente alla proprietaria della vettura. Ecco dunque che nel pomeriggio del 1 giugno – erano dunque passate poche ore dall’incidente – gli agenti hanno prima accertato il luogo di residenza della donna e poi si sono recati proprio nella sua abitazione, verificando che il veicolo riportava danni compatibili con l’incidente. A quel punto il più era fatto. Gli agenti hanno denunciato per fuga e omissione di soccorso la donna. Per il ragazzo tanto spavento ma per fortuna niente di grave. Un brutto episodio che a questo punto avrà conseguenze soltanto per la donna, vista la tipologia della denuncia.

N.G.