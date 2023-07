Università di Firenze, via alle immatricolazioni. 145 i percorsi offerti

Firenze, 27 luglio 2023 – Tutto pronto per il nuovo anno accademico all'Università di Firenze: sono già iniziate le immatricolazioni per il 2023-24 ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico ad accesso libero. Per i corsi di laurea a numero programmato, che richiedono una prova di ammissione, sono previste modalità diverse. Le iscrizioni agli anni successivi al primo partiranno, invece, l'8 settembre.

Offerta formativa. Sono 145 i percorsi offerti dall'Università di Firenze per il prossimo anno accademico, di cui 61 corsi di laurea triennali, 9 a ciclo unico e 75 corsi di laurea magistrale. Nell'offerta formativa si segnalano 5 novità, di cui due corsi di laurea triennale e tre corsi di laurea magistrale. Tutti mirano ad approfondire in un'ottica trasversale la formazione necessaria ad affrontare alcune tra le maggiori sfide a cui sta andando incontro la nostra società, in termini di sviluppo sostenibile, innovazione e gestione sicura dei Big Data: · Ingegneria Ambientale (triennale - Scuola di Ingegneria) · Scienza dei Materiali (triennale - Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali) · Diritto per le sostenibilità e la sicurezza (biennale - Scuola di Giurisprudenza) · Data Science, Calcolo scientifico & Intelligenza artificiale (biennale - Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali) · Software: Science and Technology (biennale - Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali - in lingua inglese e in collaborazione con IMT di Lucca).

Fra i servizi che l'Ateneo offre a chi entra in Università sono attivi anche l'estate (tranne dal 14 al 18 agosto) lo Sportello di accoglienza e orientamento che supporta i futuri studenti nella scelta universitaria (con la possibilità anche di sportello online), il Contact center telefonico, attivo su procedure amministrative e scadenze, lo Sportello procedure selettive per le informazioni sui corsi di laurea a numero programmato, oltre a numerosi altri servizi agli studenti. Molto utili anche le risorse on line per orientarsi, fra cui numerosi video presenti all'interno della sezione del sito web Unifi dedicata alle future matricole www.unifi.it/orientamento. Nella sezione reel del canale Instagram dell'Ateneo (www.instagram.com/unifirenze/) è possibile visionare gli appuntamenti, uno per ogni Scuola di Ateneo, in cui gli studenti senior hanno risposto nelle scorse settimane ai dubbi dei giovani alle prese con la scelta universitaria. E per gli studenti che hanno ottenuto la maturità con il voto 100 e lode un'agevolazione: non pagheranno per il primo anno il contributo onnicomprensivo, che rappresenta la voce principale delle tasse.