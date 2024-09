Università di Firenze, un talk sull’intelligenza artificiale chiude Bright-Night 2024

Firenze, 28 settembre 2024 - Si chiude con il talk “Dialoghi sopra l’etica, la teoria e l’intelligenza artificiale”, curato dai docenti Matteo Galletti e Silvano Zipoli Caiani, il programma realizzato dall’Università di Firenze per la Notte delle ricercatrici e dei ricercatori, manifestazione europea dedicata alla divulgazione della scienza e della cultura che in Toscana prende il nome di Bright-Night. L’appuntamento al Museo di Geologia e Paleontologia si svolgerà domenica 29 settembre alle ore 11 al Museo di Geologia e Paleontologia, nella Sala Strozzi, via la Pira 4. Registrano il “tutto esaurito” gli altri appuntamenti di domani organizzati dall’Ateneo fiorentino nelle sedi del Sistema Museale fiorentino: dalla visita guidata a Villa Galileo alle proposte a La Specola, passando per le attività del Museo di Antropologia ed Etnologia fino a Villa La Quiete.

L'iniziativa in piazza Santissima Annunziata

E un grande successo ha avuto la serata di venerdì 27 settembre in piazza Santissima Annunziata con centinaia di giovani e cittadini che hanno affollato gli stand per assistere e partecipare a esperimenti, giochi e dimostrazioni. Fra i visitatori, accompagnata dalla rettrice Alessandra Petrucci, anche la sindaca di Firenze Sara Funaro. Largo spazio è stato dedicato anche alle attività dei più piccoli. In piazza si è svolta anche la premiazione delle studentesse e studenti atleti che si sono distinti ai Campionati Nazionali Universitari 2024; erano presenti come testimonial i campioni di danza sportiva paralimpica Leila Elderiny ed Emilio Bargiacchi. Sold out nei giorni precedenti anche per le “Passeggiate Bright” con itinerari alla scoperta della nostra città per soddisfare l’interesse dei più curiosi. Tanta partecipazione di pubblico anche nei pre eventi che hanno aperto la manifestazione di quest’anno, a partire dal 23 settembre. Bright-Night ha coinvolto tutto il mondo dell’Ateneo: docenti, ricercatrici e ricercatori, dottorande e dottorandi di tutti e 21 i dipartimenti Unifi e di vari centri di ricerca, la comunità studentesca, con il supporto della componente tecnica e amministrativa, per un totale di circa 350 persone coinvolte nella realizzazione dell’evento. Promotori di Bright-Night sono gli atenei toscani insieme ad un’ampia rete di enti di ricerca, con il sostegno della Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì.