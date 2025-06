Università di Firenze, a Giovanni Modugno il premio del Presidente della Repubblica

Firenze, 13 giugno 2025 - Università di Firenze, a Giovanni Modugno il 'Premio Nazionale del Presidente della Repubblica'. Il docente del Dipartimento di Fisica e Astronomia ha ricevuto oggi il riconoscimento all’Accademia dei Lincei alla presenza di Sergio Mattarella. Giovanni Modugno, docente di Fisica sperimentale della materia e applicazioni presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Firenze, ha ricevuto stamani dall’Accademia Nazionale dei Lincei il “Premio Nazionale del Presidente della Repubblica” per l’anno 2025. Il riconoscimento è stato conferito dal presidente dell’Accademia dei Lincei Roberto Antonelli al fisico Unifi “per i suoi risultati nello studio sperimentale di fenomeni fondamentali della materia con gas quantistici ultrafreddi”. La cerimonia di premiazione è avvenuta a Roma presso la sede dell’Accademia, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il riconoscimento è attribuito agli scienziati che si sono distinti per opere o scoperte concernenti le discipline comprese nella Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Dopo la prima osservazione diretta della localizzazione di Anderson e la realizzazione di un vetro di Bose, Modugno negli anni recenti ha prodotto per la prima volta un sistema con proprietà intermedie tra cristalli e superfluidi: un supersolido. Insieme al suo gruppo di ricerca, è riuscito a realizzarlo in un gas quantistico di atomi fortemente magnetici. Un supersolido è uno stato della materia dalle proprietà straordinarie, come la capacità di ruotare senza inerzia e riesce ad organizzarsi come un cristallo senza perdere le caratteristiche di superfluidità, perché la meccanica quantistica gli permette di deformarsi senza attrito diversamente dalla materia ordinaria. Proprio per condurre le sue ricerche sui supersolidi, a Modugno è stato assegnato un Advanced Grant dell’European Research Council (ERC), dal valore di oltre 2 milioni. Oltre al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Ateneo fiorentino, il progetto coinvolge il Laboratorio Europeo di Spettroscopia Non Lineare, l’Istituto Nazionale di Ottica del CNR – di cui Modugno è ricercatore – e l’Università dei Paesi Baschi. Maurizio Costanzo