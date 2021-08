Firenze, 6 agosto 2021 - Una serie di incentivi offerti dall'Università di Firenze per chi si iscriverà ad alcuni corsi di laurea magistrale. Sono aperte le selezioni per concorrere alle borse premio del progetto “Dipartimenti Eccellenti 2018-2022” nei dipartimenti di Chimica, Lettere e filosofia, Statistica, informatica, applicazioni, Biologia e Scienze della Terra.

Le selezioni sono destinate agli studenti italiani o stranieri che abbiano conseguito la laurea di primo livello all’estero, agli studenti residenti fuori regione e a quelli con titolo di studio ottenuto presso altri atenei italiani.

Il dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” mette in palio entro il 30 settembre 10 borse di 10mila euro ciascuna, a cui possono concorrere gli studenti interessati a iscriversi al primo anno del corso di laurea magistrale in Advanced Molecular Science.

Lettere e Filosofia bandisce 20 borse premio di 3mila euro ciascuna, rivolte a studenti che si iscrivano a una delle lauree magistrali in Filologia moderna, Filologia, letterature e storia dell’antichità, Logica, filosofia e storia della scienza, Scienze filosofiche. La scadenza è il 4 ottobre.

Due i bandi pubblicati dal dipartimento di Statistica, informatica, applicazioni "Giuseppe Parenti" in scadenza il 5 novembre. Nel primo sono 2 le borse premio di 3mila euro per chi vuole iscriversi alla laurea magistrale in Informatica - curriculum Data Science. Nel secondo bando sono previste 10 borse premio, sempre di 3mila euro ciascuna, per chi ha intenzione di iscriversi alla laurea magistrale in Statistica e Data Science.

Ancora, 20 borse da 3500 euro sono offerte dal dipartimento di Biologia. Si rivolgono agli studenti che puntano a una delle lauree magistrali in Biologia molecolare e applicata, Biologia dell’ambiente e del comportamento, Scienze della natura e dell’uomo. La scadenza è fissata al 6 settembre.

20 borse per Scienze della terra, Economia e management, Ingegneria Industriale. E poi per Economia e Management e Ingegneria Industriale.

Altre 4 borse, dell’importo di mille euro l’una, sono bandite dal dipartimento di Ingegneria civile e ambientale, in favore di studenti italiani o stranieri che si iscriveranno al corso di laurea magistrale in Geoengineering. Due dei premi sono riservati a studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri o in via di sviluppo.