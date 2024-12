Un’asta contro il cancro. Pandolfini sostiene Airc

Torna anche per il 2024 la tradizionale asta di Natale da Pandolfini a sostegno di Airc, l’associazione italiana per la ricerca sul cancro. L’appuntamento è per oggi alle 17 alla Casa d’Aste diBorgo Albizi con ben 131 lotti e il cui ricavato andrà interamente (e senza costi di commissione) a sostegno dell’associazione. E se non è possibile partecipare alla vendita in presenza, è possibile ottenere dei lotti per i regali di Natale anche attraverso l’asta online, aperta fino a domenica.

I 131 lotti dell’asta di oggi saranno presentati nel pomeriggio da Charlotte Ricasoli e dall’esperto d’arte Fausto Calderai. Tanti gli oggetti che faranno parte della vendita, come le saliere d’argento a forma di cestine cesellate o la lampada da tavolo in plexiglass e completa del paralume di stoffa blu, ma anche il cassettone in stile maggiolino. Tra le varie proposte anche esperienze d’arte con le visite guidate ai cenacoli fiorentini, alla mostra di Beato Angelico a Palazzo Strozzi, a Roma a Palazzo Barberini. L’attenzione alla cultura anche per una visita al Museo di casa Vasari di Arezzo. Se, invece, si desidera regalare un’esperienza culinaria, c’è la lezione di cucina a domicilio per 10 persone, un’esclusiva cena per due o la visita alla cantina di Villa Dianella a Vinci. Oggetti ed esperienze che andranno a sostenere i seimila ricercatori che studiano cure per i pazienti oncologici.

"La nostra asta è entrata nel calendario degli appuntamenti natalizi della città. Quest’anno arriviamo alla trentanovesima edizione – spiega Raffaello Napoleone, Presidente Comitato Toscana Fondazione AIRC –. Un’iniziativa sentita che rinnoviamo grazie ai nostri partner e alla generosità delle persone che donano i lotti e che partecipano per aggiudicarseli. Lo scorso anno abbiamo raccolto 110.000 euro". Maggiori informazioni sul sito: www.pandolfini.it/it/asta-1350/overview.asp

