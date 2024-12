Un’antenna parabolica di troppo

Luca

Santarelli

Gentile avvocato, siamo un condominio di soli otto condomini, ci conosciamo da sempre. Uno degli originari acquirenti, molto anziano, è morto e gli eredi hanno venduto l’immobile ad una coppia arrivata quindi da poco nel condominio. Abbiamo un’antenna è una parabola sul tetto a utilizzo di tutte le unità immobiliari. Questa famiglia invece ha deciso di installare una bella parabola in terrazza sul fronte principale del palazzo. Questo disturba molto in quanto riteniamo ci sia un pregiudizio estetico. Glielo abbiamo detto educatamente, ma nulla da fare. Consideri che noi non abbiamo l’amministratore. Cosa possiamo fare?

Gentili Lettori, quanto compiuto dal nuovo condomino è contestabile sotto due diversi profili. Il primo attiene i rapporti interni al condominio. Ulteriore aspetto da valutare è l’indifferenza dinanzi alla vostra educata richiesta. Ciò detto è premesso non avendo l’amministratore occorre che agiate in proprio.