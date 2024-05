Una targa per Biagio . Il gatto del Comune. Oggi l’inaugurazione

Il desiderio dei tanti che amavano Biagio si è concretizzato e in tempi rapidissimi. Oggi alle 11 sarà infatti scoperta, all’esterno del palazzo comunale di piazza Vittorio Veneto, la targa realizzata per ricordare il gatto, morto nel gennaio scorso, che con il municipio aveva un legame particolare: per molti anni, infatti, la sua è stata una presenza fissa nel Comune sestese dove era coccolato da tutti, sindaco Falchi compreso, ma in particolare da un dipendente, Rosario, con cui aveva stretto una amicizia bellissima e che spesso seguiva tra i diversi uffici. La targa in suo onore, con tanto di foto e dedica alla mascotte di Sesto, è stata posta sulla facciata che guarda la sala del consiglio comunale e all’inaugurazione prenderà parte anche il primo cittadino. Biagio era comunque conosciuto, in generale, da tutti i sestesi e non solo dai dipendenti comunali: pur avendo una casa, infatti, era uno spirito libero.