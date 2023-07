Una rivisitazione del libro della giungla L’ambiente è in pericolo

Fuori programma accattivante stasera al Teatro del Maggio. Alle 20, in Sala Zubin Mehta, va in scena "L’ultimo libro della giungla" nell’adattamento del progetto commissionato a Massimo Nunzi e Yann Apperty da France Culture e da Radio France. L’opera, ispirata ai racconti del Libro della Giungla di Rudyard Kipling, sviluppa la storia in un’ottica contemporanea e strettamente legata alle tematiche ambientali che affliggono il pianeta. Shere Khan, la tigre, diventa una temibile donna d’affari che vuole creare una catena di lussuosissimi bio-resort nel cuore più selvaggio della giungla indiana mettendone a repentaglio l’habitat. A lei si oppone una giovane lupa, Jojo, diretta discendente della famiglia di lupi che ha nutrito e curato Mowgli e che gliene ha tramandato le gesta, che cerca di respingere l’avversaria. All’azione di Jojo si contrappone l’ottica opportunistica di Tabaqui, la Jena, che pensa che l’uomo possa permettere agli animali di nutrirsi a volontà con gli scarti alimentari delle cucine del resort e quindi ne accoglie a braccia aperte l’invasione, mentre il vecchio Baloo, minimizza e afferma con forza che nulla mai cambierà e che la Natura vince sempre sulle manovre dell’uomo. Ingresso (posto unico) 5 euro.

C. C.