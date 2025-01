Una foresta a misura di disabili. Vallombrosa dice stop alle barriere

Vallombrosa sarà sempre più accessibile: il progetto "Una foresta per tutti" presentato dal Comune di Reggello risulta tra i 27 finanziati dalla Regione Toscana che ha messo a disposizione 3 milioni di euro totali finalizzati a rendere aperti a chiunque spazi pubblici come parchi, giardini, musei, teatri, aree gioco, edifici in tutto il territorio regionale.

La fetta più cospicua del finanziamento regionale va appunto la riserva naturale di Vallombrosa a cui sono destinate risorse per 255 mila euro totali, 85 mila l’anno partendo dal 2024 fino al 2026.

A queste si aggiungono 45 mila euro dalle casse del Comune di Reggello, capofila del progetto presentato insieme alla Città Metropolitana e ai Carabinieri forestali.

"Siamo molto orgogliosi di questo traguardo raggiunto anche grazie al lavoro dei nostri uffici – dice il sindaco Piero Giunti –: renderà accessibile una delle zone più belle e amate. Va a qualificare ulteriormente la nostra Vallombrosa anche sotto il profilo di un’offerta turistica davvero aperta a tutti e la inserisce a pieno titolo nel "Circuito della fede".

Appena saputa la notizia del finanziamento ottenuto, gli uffici comunali si son messi subito all’opera con i soggetti coinvolti, a partire dalla Regione e dalla soprintendenza, per avviare quanto prima i lavori che vanno conclusi entro il 2026. Sarà realizzato un percorso senza ostacoli al pratone anche con uno spiazzo panoramico, una nuova area di ristoro e anche nuovi servizi igienici accessibili a tutti.

L’affluenza record della scorsa estate nel verde della foresta ha mostrato che i bagni pubblici attualmente presenti non sono sempre sufficienti per la grande attrattività che Vallombrosa ha su turisti e cittadini: la nuova realizzazione andrà dunque a potenziare anche questo aspetto.

Sarà poi creato un accesso senza barriere alla monumentale abbazia di Vallombrosa nonché alla foresta biogenetica. Senza ostacoli anche il percorso fino alla fermata degli autobus, rendendo così la montagna accessibile anche coi mezzi pubblici. "Un bel gesto di attenzione della Regione verso la nostra montagna che ora potrà davvero essere la montagna di tutti" commenta entusiasta il consigliere regionale Pd, nonché ex sindaco e cittadino reggellese Cristiano Benucci.