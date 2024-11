Una coppa, non solo di gelato. La crema fiorentina più buona d’Italia. A Roma trionfa ‘miss’ Caminia

FIRENZE

Una coppa, altro che coppetta: Lavinia Mannucci della gelateria Caminia di viale Giannotti ha vinto la terza edizione della "Coppa Italia" della gelateria, manifestazione aperta ai maestri gelatieri organizzata dall’Associazione Italiana Gelatieri e programmata all’interno della XI edizione di Excellence Food Innovation, che si è conclusa ieri allo stadio Olimpico di Roma. Mannucci ha trionfato grazie a una sua specialità, l’antica crema fiorentina, ma la competizione, che ha visto la partecipazione di 450 professionisti da tutta Italia, è stata una vera e propria gara in cui i gelatieri hanno dovuto anche improvvisare. "Oltre alla crema Caminia - racconta Lavinia, felicissima per il premio appena ricevuto - ho dovuto affrontare alcune ’mistery box’ a sorpresa. In una, a tema nocciola ed erbe aromatiche, ho utilizzato rosmarino e scorze candite di arancia e mandarino". Poi un’altra prova: "Ho preparato un sorbetto al cioccolato fondente e poi ho creato, con gli ingredienti “imposti“ farro e zucca, un gelato di castagne e bacche di ginepro. Infine, un gelato gourmet da accompagnare a una tartare di fassona: un sorbetto mandarino e zenzero".

Fondata dal babbo, Alberto, la gelateria di viale Giannotti è intitolata alla fusione dei nomi delle sue due figlie, Camilla e Lavinia. Lavinia, 32 anni, ha studiato tra Firenze e Londra business management e, da miss Toscana, ha pure partecipato a miss Italia nel 2017, ma ha scelto di seguire le orme del padre. "Lo faccio da quando avevo 16 anni e oggi è il mio lavoro. Mi dedico prevalentemente alla preparazione, ma quando capita mi trovate anche dietro al bancone"

ste.bro.