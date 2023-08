Una chicca per gli amanti del pallone

Stefano

Morandi

Il Napoli guidato magistralmente da Luciano Spalletti dopo una cavalcata trionfale si è aggiudicato il campionato italiano di calcio di serie A edizione 20222023 riportando nella città partenopea un titolo sportivo che oramai mancava da 33 anni. I collezionisti di francobolli a tema calcistico sanno bene che è stato proprio il Napoli ad iniziare la serie dedicata alle squadre vincitrici del Campionato di Calcio di Serie A con lo scudetto del 198687 quando in campo giocavano Maradona, Giordano, Bruscolotti e Ferrara guidati dal mitico Ottavio Bianchi che nel Napoli aveva giocato e che da allenatore vinse anche la Coppa Italia e la Coppa Uefa. Per la serie tematica ‘Lo Sport’ il 13 Luglio 2023 il nostro ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo con valore in tariffa B ora corrispondente a € 1,25 stampato in mini-fogli da 12 esemplari - dedicato al Napoli – squadra vincitrice del campionato di calcio di serie A

Nella vignetta si raffigura uno scorcio di vita tipico di un vicolo napoletano che per l’occasione è stato addobbato con striscioni e bandiere di colore celeste con tifosi che indossano la maglia del club a cui sono aggiunti simboli tricolori per festeggiare lo scudetto appena conquistato.

Il Bollettino illustrativo è firmato dal Presidente della S.S.C. Napoli Cav. Aurelio De Laurentiis che da produttore cinematografico di assoluto valore grazie alla lungimiranza e alla coerenza delle sue scelte manageriali ha costruito una squadra davvero molto competitiva.