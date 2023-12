Un venerdì di caldo da record ma oggi vento forte e temporali. Codice giallo in città e provincia

E’ stato un 1 dicembre davvero anomalo, un giorno da ricordare per il caldo fuori stagione. La colonnina di mercurio, nella stazione di Firenze Orto Botanico, ha toccato i 22,4 gradi centigradi, che per il mese in questione rappresentano un vero e proprio record. Il precedente primato apparteneva allo scorso anno, con 18,9 gradi nel giorno di Natale. Il fenomeno, comunque, non è destinato a durare. Sono diverse le allerte (tutte codice giallo) che oggi riguarderanno la città. Lo segnala il Centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità che riguarda Firenze, Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano, Scandicci e Tavarnelle. Anzitutto ci sono le allerte per temporali forti e rischio idrogeologicoidraulico: sono scattate a mezzanotte e si concluderanno alle 13. Il codice giallo per vento forte è invece compreso tra le 6 e le 18.