Un ulivo nel giardino della Rodari. Ideale passaggio verso la materna

Il nuovo albero piantato nel giardino della Rodari di Sesto Fiorentino è altamente simbolico ed emozionante. È un dono degli stessi bambini del nido d’infanzia, i più ’grandi’ che hanno trascorso qui i loro primi anni di vita e ora sono pronti a spiccare il volo come delle libellule per andare alla scuola dei più grandicelli, ossia alla materna. Ma prima di andare via, promettendo che non si dimenticheranno di questa bella e importante esperienza, prima di staccarsi dall’abbraccio dei loro educatori ed educatrici, hanno voluto fare loro un dono speciale: i genitori hanno portato in regalo alla scuola un albero di ulivo, simbolo di pace, simbolo di cura e di crescita, simbolo di vita. Porterà con sé, nella sua crescita, le tante cose imparate dai bambini della classe delle ’Libellule’ e i valori trasmessi da educatrici ed educatori in questi anni. Alla presenza dell’assessore di Sesto Fiorentino alle politiche educative Sara Martini e della collega all’ambiente Beatrice Corsi, insieme alla coordinatrice pedagogica comunale Laura Lachi, educatori ed educatrici, bambine e bambini, babbi e mamme hanno messo a dimora nel giardino della Rodari la pianta di ulivo, l’hanno piantata nel terreno, poi ne hanno seppellito le radici e dato la prima annaffiatura: sarà un ricordo perenne di questa esperienza condivisa e un ideale passaggio di testimone a chi da settembre comincerà questa nuova avventura.