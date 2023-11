Un palco vuoto per "Macondo" di Silvia Mercuriali

Da Londra arriva a Firenze la proposta dell’ideatrice dell’autoteatro per "Il Respiro del Pubblico Festival 2023", terza edizione. Stasera (ore 20,45) al Teatro di Cestello è in programma lo spettacolo teatrale interattivo "Macondo", scritto e diretto da Silvia Mercuriali. Nessun attore: un palco vuoto che si riempie con gli spettatori che di volta in volta ricevono le istruzioni attraverso delle cuffie. Ognuno sceglierà quale spettatore crede di essere: principiante, intermedio o avanzato, immergendosi in un mondo al tempo stesso fittizio e reale, in cui la storia si svela attraverso il loro proprio agire. Ispirato da "Cent’anni di solitudine" di Gabriel Garcia Marquez, "Macondo" coniuga la forma teatrale basata sulle istruzioni con l’audio in cuffia e un testo poetico per creare un’esperienza nella quale gli spettatori si esibiscono l’uno per l’altro. Tutti ascoltano la stessa storia ma, a seconda della traccia che hanno in cuffia, spettatori diversi ricevono istruzioni diverse che permettono loro di interagire l’uno con l’altro mentre attorno si svolge la storia.