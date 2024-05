Un nuovo parco in via del Mezzetta. Avrà presto una fattoria didattica Il parco del Mezzetta a Firenze è stato rinnovato con nuovi alberi, giochi per bambini, vialetti pedonali e una palestra all'aperto. Un investimento di quasi mezzo milione di euro per rendere la zona più verde e vivibile, con l'aggiunta di una nuova Fattoria didattica in collaborazione con la Fondazione CR Firenze.