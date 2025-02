Un nuovo ostello-studentato in città. La protesta di ’Salviamo Firenze’: "Lì prima c’erano gli uffici comunali"

"Dopo un paio di anni di lavori in via Manelli, proprio di fronte alla stazione di Campo di Marte, il fondo di investimento Ao Hostels apre le porte di una nuova struttura da 121 camere e 470 posti letto". Già dal 2023 "lo chiamammo ostello a sorpresa, perché nessuno ne era a conoscenza, né i cittadini né il Consiglio comunale. E ora apre i battenti senza campagna mediatica", segnalano gli attivisti di Salviamo Firenze, che osservano: "Lì prima c’erano uffici comunali. Usufruendo della norma che noi volevamo abrogare con il referendum che l’allora sindaco Nardella ci negò, al gruppo tedesco è stato sufficiente subentrare per potere passare da direzionale pubblico a privato, in cui sono previsti anche studentati e ostelli. L’ha fatto in maniera automatica, senza alcun bisogno di autorizzazione". Questo, aggiunge il portavoce del comitato, Massimo Torelli, "quelle 120 stanze dovevano essere messe a disposizione di studenti in stato di necessità".