"Un nuovo contratto a sanità privata ed Rsa"

"Il loro contratto è scaduto da anni e ora dicono che il tempo è finito. Sono i dipendenti della sanità privata e delle Rsa a cui si applicano i contratti Aiop-Aris sanità privata (scaduto da oltre 6 anni) e Aiop Rsa-Aris RsaA (scaduto da oltre 12 anni): in Toscana sono circa 5mila e lavorano in una quarantina di strutture private sparse in tutta la regione". Così in una nota Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl che hanno lanciato una vertenza a livello nazionale per il rinnovo del contratto di lavoro, che tocca in tutta Italia circa 100mila lavoratrici e lavoratori "A loro oggi è preclusa nuovamente la possibilità di procedere alla sottoscrizione del nuovo contratto nazionale di lavoro, che consentirebbe la rivalutazione delle retribuzioni colpite da una perdita di potere di acquisto" dicono Alessia Bandinelli e Elena Pagni di Fp-Cgil Firenze, Andrea Nerini e Filippo Serlupi di Cisl-Fp Firenze-Prato, Fabrizio Grassi e Sauro Bellini di Uil-Fpl Firenze.