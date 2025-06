Un murale a Rufina ricorda Eleonora Guidi, che fu uccisa dal compagno

Firenze, 11 giugno 2025 - Su una cabina elettrica di Rufina è stata realizzata un'opera di street art, un murale intitolato 'L'amore dà, non prende niente' per commemorare Eleonora Guidi, la giovane donna e madre di 34enne uccisa a coltellate l'8 febbraio 2025 dal compagno Lorenzo Innocenti, 37 anni.

L'iniziativa, spiega una nota, lancia un messaggio forte dal punto di vista sociale ed è stata realizzata grazie alla collaborazione tra E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione), Comune di Rufina, Istituto scolastico comprensivo di Rufina e associazioni locali.

Eleonora Guidi, la ragazza a cui è stato dedicato il murales

L'opera è stata realizzata dagli studenti della scuola media di Rufina che hanno elaborato l'idea, i bozzetti e la successiva esecuzione artistica: tre lati dell'impianto sono un omaggio alla figura femminile nella sua espressione di amore, tenacia, dolcezza e speranza, attraverso immagini di acqua, di fiori e di uva, elementi tipici delle colline della Valdisieve che richiamano la donna nella sua luminosa identità, mentre la quarta parete riporta la frase 'L'amore dà, non prende niente' che dà il titolo al progetto.

Questo progetto si inserisce nella più ampia attività da parte della società elettrica E-Distribuzione per la riqualificazione urbana: le cabine elettriche diventano anche tele a cielo aperto su cui fare opere d'arte. Intanto ci si può ancora iscrivere per il premio di laurea “Eleonora Guidi” per onorare la memoria della giovane donna vittima di femminicidio per ribadire con forza il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere.

L'iniziativa è promossa dall'Università di Firenze. Il premio sarà assegnato a laureati e laureate che abbiano discusso una tesi magistrale dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, con particolare attenzione ai principi e ai settori di intervento delineati dalla Convenzione di Istanbul. Potranno partecipare al bando le studentesse e gli studenti che abbiano conseguito il titolo presso l'Università di Firenze tra gennaio 2021 e luglio 2025. Le candidature dovranno essere presentate entro il 10 settembre. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 25 novembre, nell’Aula Magna dell’Ateneo, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.