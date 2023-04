Un milione in monopattino I turisti ne vanno pazzi

di Iacopo Nathan

Roma, Milano, poi Los Angeles, Antwerp e Parigi, fino ad arrivare a Città del Messico, Phoneix e Orlando. Sono solo alcune delle città di provenienza di coloro che usano i monopattini sharing a Firenze. La micromobilità in città si sta espandendo sempre di più, come testimonia anche il numero di noleggi dell’ultimo anno, e sempre più turisti si affidano ai mezzi noleggiabili via app e smartphone. Nel 2022 sono stati, infatti, circa 515 mila i noleggi di monopattini elettrici, a fronte dei circa 314 mila del 2021, a testimonianza di come sempre più utenti, principalmente stranieri.

Secondo i dati raccolti dall’azienda Bird, leader del settore dei monopattini sharing a Firenze con il 55% dei market share, sono i turisti a farla da padrone tra i clienti. Con quasi duemila utenti è Roma la città di provenienza del maggior numero di turisti che si affidano ai monopattini elettrici, seguita da Milano. Dopo le due città italiane, però, il mercato si espande in maniera globale, visto che nelle prime 10 troviamo appunto Los Angeles (Usa), Antwerp (Belgio), Parigi (Francia), Madrid (Spagna), Tel Aviv (Israele), Lisbona (Portogallo) e Berlino (Germania).

"Firenze, è una delle città italiane che meglio descrive la capacità della micromobilità green – spiega Giorgio Cappiello, capo relazioni istituzionali Bird Italia – La nostra presenza a Firenze è particolarmente importante perché copriamo il 55% della domanda attraverso una flotta di 450 monopattini. E i numeri parlano chiaro: abbiamo registrato circa 370.000 corse effettuate e oltre 89.000 utenti dal settembre 2021. Fin qui il record a Firenze lo abbiamo registrato a settembre 2022 con 1400 corse al giorno". Record anche per Firenze nel periodo tra settembre 2022 e febbraio 2023, con oltre un milione di noleggi complessivi.

"Come sappiamo a Firenze si arriva da ogni parte del mondo e osservando la fotografia della nostra clientela questa capacità attrattiva è immediatamente verificabile – conclude Cappiello – Naturalmente sono tanti i visitatori italiani, ma fra coloro che arrivano a Firenze e poi utilizzano i nostri servizi non manca alcun continente". Negli scorsi mesi il tema dei monopattini aveva tenuto banco anche per la questione sicurezza, con il sindaco Nardella che più volte aveva posto l’attenzione sulla questione. La prima battaglia, vinta, è stata quella per il casco come strumento di sicurezza per chi guida il monopattino. A oggi in città sono 750 i mezzi noleggiabili dotati del dispositivo di sicurezza. "Continuiamo a ritenere che sia necessaria l’assicurazione, una targa per poterli individuare, altrimenti i Vigili urbani non possono fare granché, e se è possibile anche un patentino semplice: chi si mette alla guida di questi mezzi conosca almeno le regole basilari del codice della strada". Queste le ultime dichiarazioni del sindaco Nardella in merito all’argomento, che punta ancora di più a sensibilizzare sulla sicurezza in città dei veicoli.