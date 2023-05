Un locale ’disintegrato’ Inaugurato e distrutto "Derubato sette volte"

"M’hanno disintegrato tutto il locale appena inaugurato sabato, dalle 12 alle 3 e mezza di ieri. Abbiamo chiuso e tra le 4 e le 5 sono entrati...".

Marco Carlino, 42 anni, è un imprenditore entusiasta, motivato. Gestisce con il fratello Massimo, 37, Arnold’s Hamburgeria di Porta al Prato 47. "Mi è già capitato si subire furti, anche diverse volte, ma stavolta è diverso. E’ una ferita. Hanno spaccato le porte a vetri, staccato i ganci delle serrande, scassato una cassetta portasoldi con del contante. C’erano 2mila euro. Poi il registratore di cassa". Il bilancio completo del raid ’a orologeria’ (appena conclusa la inaugurazione...) di questi ladri-vandali è ancora in via di definizione. "Sì perché hanno portato via anche diversi chili di carne, una dozzina di bottiglie. Ma dovevano essere davvero informati, soprattutto per via di quella cassetta di sicurezza. E’ sconcertante". Macro Carlino è positivo, cerca di reagire all’inevitabile momento di sconforto, anche perché in passato i ladri avevano già fatto visita alla vicina Fiaschetteria Arnold’s di via Il Prato 98 r, inaugurata nel 2018, nuovo progetto imprenditoriale dei proprietari di Arnold’s Firenze, da anni punto di riferimento per gli appassionati degli hamburger Usa, ma realizzati con carni italiane, appunto a Porta al Prato. Bottega dove si vende il vino al minuto e lo si degusta accompagnato da salumi e formaggi di qualità. "Credo di essere al settimo episodio ai nostri danni", aggiunge Carlino.

A Porta al Prato la Polizia, pure la Scientifica, per cercare tracce eventuali. E reperire le cassette degli impianti di videosorveglianza. "Sa che cosa mi hanno detto gli agenti della Questura che sono venuti per fare i rilievi? ’Questi non hanno ritegno di nulla...’ Non capisco come possano agire così indisturbati".

Avete sospetti? "Mah, credo che più che altro li abbia la polizia. Qui ci sono gruppi di stranieri. ’Sempre i soliti’, mi dicono, ma non perché sono stranieri, nordafricani credo, ma perché i componenti della banda hanno precedenti, sono conosciuti".

g.sp.