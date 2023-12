Un concerto di beneficenza per i più piccoli

Dai classici come Jingle Bell Rock a We are the World ma anche La Marche des Rois e Noël Limousin. Sono alcuni dei brani che gli allievi del Lycée Vicor Hugo porteranno sul palco per sostenere il progetto Bimbi in Ant.

I giovani studenti si esibiranno lunedì 11 dicembre (ore 19) nella Basilica di Santa Maria Novella in un concerto il cui ricavato servirà a finanziare l’assistenza oncologica pediatrica gratuita. La serata, organizzata da Cristina Casamassimi, responsabile grandi eventi Fondazione Ant, sarà presentata da Stefano Baragli e si concluderà con il canto del coro della Compagnia di Babbo Natale onlus e i saluti del delegato Fondazione Ant Simone Martini. A coordinare gli allievi del Lycée Victor Hugo Nathalie Maginot-France con l’aiuto dei docenti Marie Lavalle, Louise Malcom, Jeanne Cléro e Gianna Ghiori.

Il concerto vedrà la partecipazione di Mathieu Bossart al violoncello e Lorenzo Magi all’organo. I brani eseguiti dai cori della primaria, degli insegnanti e del college, spaziano dai tradizionali Carol of the bells o Noel Blanc agli intramontabili Sogni come stelle e Come il sole.

Il ricavato della serata servirà a finanziare il servizio di assistenza domiciliare Bimbi in Ant, gestito da medici, infermieri e psicologi specializzati, che garantisce al piccolo paziente e ai suoi familiari un sostegno medico e psicologico, gratuito e attivo sempre, anche di notte e nei giorni festivi.