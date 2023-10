Un cane tra i volontari. Fiuta incendi, salva vite

Un cane tra i volontari. Si chiama Sic e non è una semplice mascotte. Ma un vero e proprio soccorritore della Racchetta di San Casciano. Pelo lungo, tonalità calde, un muso dolcissimo. Sic è un meticcio che fa coppia il suo proprietario, Driessen Henk, storico volontario. È entrato da qualche mese a far parte della squadra dei 50 membri della Racchetta che, 24 ore su 24, svolgono attività e interventi su più fronti nella sede di via delle Rose. Sic, come i volontari tutti, affianca l’attività antincendio boschivo: fiuta le persone in difficoltà, le scova, le individua, è sempre pronto a rispondere ai comandi del suo padrone, e se necessario anche disposto a tutto per tirare fuori dai guai chi c’è finito o lontano dalle fiamme chi rischia di esserne travolto. Salva vite, Sic. Non è stato addestrato allo scopo, ma ha le carte in regola per riuscirvi. E’ agli inizi, ma il gruppo ha fiducia nele sue possibilità, confida nel suo aiuto.

Del gruppo della Racchetta, in 35 svolgono attività antincendio boschivo, sono persone qualificate che hanno frequentato un corso di formazione della Regione, specifico, che permette loro di intervenire con immediatezza e tempestività.

"Ogni persona che compone la Racchetta – dichiara il sindaco Roberto Ciappi – mette il proprio tempo libero a disposizione dell’ambiente e degli altri, animato da un patrimonio di valori che spazia dalla cultura della responsabilità al senso di appartenenza al territorio. Non possiamo quindi che ringraziare tutti coloro che fanno parte di questa associazione che si prodiga in ogni momento dell’anno".

Dal presidente della Racchetta di San Casciano Franco Fantappiè arriva un appello rivolto a tutti i giovani affinché si avvicinino e facciano parte di questa storica realtà sancascianese. "La nostra è un’associazione aperta a tutti, se ne può fare parte a qualunque età – dichiara il presidente Fantappiè – si entra come volontari e si diventa amici nel giro di pochissimo tempo. Chiediamo alle ragazze e i ragazzi, ma anche agli adulti, a chi è in pensione, di venirci a trovare e dedicare il loro tempo libero a questa attività".