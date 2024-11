Un asilo per ricordare Teresa Mattei

Sarà intitolato a Teresa Mattei, partigiana, costituente e pedagogista, il nuovo nido d’infanzia in via Leopardi. L’annuncio è arrivato, ieri mattina, dall’assessore alle politiche educative Sara Martini nel corso del convegno "Zerodiciannove. Una comunità che educa" che ha aperto il programma della "Settimana dell’educazione" promossa dall’Amministrazione comunale. Il nido "Teresa Mattei" inizierà le proprie attività a dicembre e accoglierà 23 bambine e bambini oggi in lista d’attesa. Il servizio è ospitato nei locali dell’ex Cappell’Ajo Matto in via Leopardi, oggetto negli ultimi mesi di lavori di ristrutturazione per circa 150mila euro. "Siamo orgogliosi di intitolare a una figura di così alto valore educativo e sociale come Teresa Mattei questo nuovo nido d’infanzia – sottolinea Martini - L’impegno di Teresa Mattei per informare, istruire, e per rendere più consapevoli bambini della propria storia, delle proprie origini è esemplare: fino agli ultimi anni di vita è stata capace di tramandare il valore della libertà. Legando al suo nome e alla sua memoria un luogo della nostra città così speciale vogliamo rilanciarne il messaggio, facendo del nostro meglio per trasmetterlo, attraverso l’educazione, ai cittadini di domani".

S.N.