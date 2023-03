"Vogliamo gli Uffizi gratis per gli studenti". Così l’associazione Fuori Scena tramite il suo presidente Leonardo Margarito ha lanciato una raccolta firme che nel giro di poche ore ha raggiunto quota cento. "Il Decreto Ministeriale la possibilità di accedere gratuitamente agli studenti che (con esibizione di attestazione) siano regolarmente iscritti a architettura, accademia delle belle arti o presso corrispondenti istituti dell’Unione Europea" si legge nel testo formulato da Margarito in collaborazione con Matteo Cichero e l’avvocato Giuseppe Rende. "In queste settimane il dibattito sul costo della cultura ha suscitato l’interesse dell’opinione pubblica - sottolinea Margarito - Permangono in Italia numerose incertezze circa l’amministrazione degli spazi museali e la loro gestione economica. Sebbene l’organizzazione museale nazionale necessiterebbe di una riforma di sistema, chiediamo la gratuità degli Uffizi per tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Università della città Metropolitana di Firenze, senza un vincolo di alcun genere legato alla facoltà cui frequentano. Sono convinto che il cda degli Uffizi saprà cogliere la nostra mozione, alla luce anche delle altre grandi istituzioni europee".