Ufficio Lavori pubblici Barberino Tavarnelle: Beninati va in pensione dopo 43 anni Renato Beninati, responsabile dei Lavori Pubblici del Comune di Barberino Tavarnelle, lascia il lavoro dopo 43 anni di servizio. Salutato dai colleghi, ex colleghi e amministratori comunali, viene ricordato come una persona competente e disponibile. Auguri per una meritata pensione.