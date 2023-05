Tutto pronto per l’apertura del nuovo museo civico della Paglia

Una mostra dedicata alla Manifattura di Signa che anticiperà due novità importanti: l’apertura della nuova sede del Museo Civico della Paglia nell’ex caserma di viale Mazzini (sabato 10 giugno) e la collocazione di diverse opere nella futura sala del Consiglio comunale. Il taglio del nastro, previsto sabato 13 maggio proprio nell’ex caserma, permetterà di scoprire 50 diverse creazioni della Manifattura. "Questa mostra vuole essere l’anteprima di un museo diffuso della scultura e della terracotta – ha detto il sindaco di Signa, Giampiero Fossi – che ospiterà opere in gran parte provenienti dalla donazione delle sorelle Francesca e Giovanna Giovannelli, nipoti del signor Montecchi, ultimo proprietario della Manifattura. Si tratta di pezzi di grande valore storico, cui si uniranno le sculture presenti nel palazzo comunale, come i busti di Traiano, Caligola e Isabella d’Aragona. Al termine di questa esposizione, le opere troveranno collocazione nei vecchi locali della società monarchica in piazza della Repubblica (nota anche come ex "casermina" ndr) che ristruttureremo con fondi del Pnrr per ospitare la sala del Consiglio comunale". Il finanziamento previsto è di 2 milioni e 35mila euro e include una serie di altri interventi nel centro storico. Ad anticipare l’inaugurazione della mostra, una conferenza a cura di Andrea Baldinotti, prevista per venerdì 12. Baldinotti, esperto d’arte, ripercorrerà la storia del laboratorio signese elencandone i prodotti, le tecniche e il legame con alcuni celebri personaggi, a partire da D’Annunzio. La mostra sarà aperta ogni lunedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13.

Lisa Ciardi