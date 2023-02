Tutte le fake del mondo dello spettacolo Lorenzo Balducci in scena al Teatro della Limonaia Testo di Pechini e Lamberti

Prende di mira ironicamente il mondo dello spettacolo e in particolar modo la picaresca vita degli attori e di tutte le numerose categorie che affollano questo variegato universo l’attore e performer Lorenzo Balducci protagonista di "Fake".

Il testo, scritto da Riccardo Pechini e Mariano Lamberti che cura anche la regia, sarà in scena stasera 20,30 al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino nell’ambito di "Intercity Winter". Lo spettacolo è un viaggio ironico "attraverso il grottesco mondo dei provini, dei set televisivi, degli immancabili capricci delle ‘dive’, delle produzioni scalcinate con i cestini preparati dalla mamma del regista, e soprattutto della vita precaria degli attori giovani" che, malgrado il talento, non avendo appoggi devono accontentarsi di parti secondarie. Balducci punterà il dito anche su film e serie Tv di grande successo, di cui ridoppierà sul palco alcune scene, mettendone in rilievo la pessima recitazione, spesso involontariamente comica nel drammatico e "drammatica" nel comico. Non solo ironia però: "Fake", infatti, vuol essere anche una riflessione su quanto sia rimasto di autentico e spontaneo dopo i tentativi che ognuno fa di crearsi un personaggio diverso e più accattivante sui profili social. Lo spettacolo sarà raccontato anche attraverso coreografie e musiche scritte appositamente per lo show. Il nome di Balducci è più volte venuto alla ribalta soprattutto per le raccomandazioni, fatte spesso a sua insaputa dalla famiglia, che lo imposero in alcune produzioni. S.N.