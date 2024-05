La denuncia di una turista: "Violentata da un ragazzo che avevo appena conosciuto"

Firenze, 7 maggio 2024 – Si conoscono nella notte della movida fiorentina, fra risate e drink. Poi lei finisce nel l’alloggio di lui, e qui si sarebbe consumata una violenza sessuale. Una storia tristemente uguale a quella di tante altre volte, se confermata così com’è stata denunciata: la vittima è una giovane studentessa messicana, per la quale sono stati attivati tutti i protocolli previsti dal codice rosa.

Una storia, su cui sta indagando la questura, coordinata dal sostituto procuratore di turno, Giuseppe Ledda, che si è accesa nelle prime ore di domenica mattina, quando la giovane, poco più che ventenne, a Firenze come turista, si è presentata in ospedale e ha denunciato che un giovane, anch’egli straniero, avrebbe approfittato di lei.

Una vicenda con molti aspetti da chiarire, sfumata dalla scarsa conoscenza dei luoghi della città. Anche se un’indicazione, precisa, agli inquirenti, la ragazza è stata in grado di darla: il luogo dove sarebbe avvenuto il presunto abuso, ossia un appartamento turistico nella zona di via Ghibellina. E’ da qui che l’altro ieri sono partite le indagini: un riscontro dei luoghi, di chi vi alloggia, e anche la ricerca di tracce biologiche da parte della polizia scientifica.

Di pari passo, vanno avanti anche gli accertamenti di carattere sanitario. Non soltanto a livello fisico: verrà valutato, perché molto importante nell’ottica di un eventuale giudizio, se la ragazza abbia bevuto e in che condizioni fosse quando è salita in quell’appartamento turistico.