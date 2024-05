Violentò una turista in un bagno: condannato a quattro anni

Firenze, 6 maggio 2024 – Quattro anni di reclusione in rito abbreviato. La sua colpa? Aver violentato nel bagno di un locale del centro di Firenze una turista australiana di 20 anni. Il protagonista è un ragazzo di origine nigeriana, 27 anni, incensurato e in regola col permesso di soggiorno, che vive in città e lavora come addetto in un hotel.

Nel giugno 2023 aveva conosciuto la turista nel locale, una giovane di 20 anni, e, secondo l'accusa, l'aveva aggredita nel bagno. La turista fece denuncia ai carabinieri. Un mese dopo il nigeriano si ripresentò con degli amici nello stesso locale e venne riconosciuto dal personale, che avvisò i carabinieri. Fu arrestato l'agosto successivo, in seguito agli accertamenti. L'esame del Dna ha dato esito negativo.

La turista aggredita è stata interrogata via Skype in incidente probatorio, dove ha ribadito le accuse sottolineando che il rapporto di conoscenza occasionale nel locale con il 27enne era degenerato. Il pm Piscitelli, sulla base delle testimonianze e del racconto della ragazza, aveva chiesto 9 anni di condanna (6 per l'abbreviato). Motivazioni tra 90 giorni.