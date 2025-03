Turista aggredito e derubato in pieno centro da un senza tetto. Carabinieri arrestano un 28enne

Aggredisce un turista e gli ruba il cellulare in centro a Firenze, arrestato dai carabinieri un senza fissa dimora. È accaduto la sera di lunedì in piazza della Repubblica. Un cittadino francese, 28 anni, è indagato per furto e lesioni. Allertati per la presenza di una persona molesta in piazza della Repubblica, i militari sono intervenuti nella zona dove hanno individuato il presunto aggressore, su indicazione di due malcapitati. I turisti hanno raccontato di essere stati aggrediti dallo sconosciuto in via Vacchereccia. Secondo quanto ricostruito, il 28enne, ripetendo frasi incomprensibili, dopo aver aggredito uno dei due giovani gli avrebbe preso il cellulare, perso dalla vittima nel corso della colluttazione. Il giovane avrebbe riportato lesioni lievi. I carabinieri hanno restituito il cellulare alla vittima e arrestato il senza fissa dimora. Il tribunale di Firenze ha convalidato l’arresto senza disporre misure cautelari.