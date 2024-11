Turismo, Firenze si aggiudica 14 congressi internazionali e omaggia i suoi Ambasciatori

Firenze, 31 ottobre 2024 – Dai cambiamenti climatici ai campi elettromagnetici, dalle patologie neuromuscolari all’astrofisica. Sono solo alcuni dei settori in cui operano i 14 “Ambasciatori di fiorentinità” che oggi sono stati premiati nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, in occasione dell’ottava edizione del Florence Ambassador Award, per il loro contributo nell’attrarre eventi di grande rilievo sul territorio. L’evento, che ha visto quest’anno una straordinaria partecipazione di pubblico, è promosso dal Comune di Firenze in collaborazione con Fondazione Destination Florence e Firenze Fiera, con il supporto per questa edizione di Triumph Group. Un capitale umano che contribuisce a dare lustro a Firenze nel mondo grazie all’acquisizione di convegni di alto profilo. Solo nel 2024, la città si è aggiudicata 14 congressi internazionali, per un impatto economicocomplessivo stimato in quasi 36 milioni di euro e più di 15mila partecipanti attesi da tutto il mondo. Manifestazioni, queste, frutto del lavoro sviluppato da Fondazione Destination Florence e Firenze Fiera,che quest’anno hanno collaborato per ulteriori 39 candidature relative ad eventi in programma dal 2025 al 2029, che potrebbero far giungere in città oltre 26mila congressisti, andando costruire l’ossatura della programmazione congressuale fiorentina. Secondo la società di consulenza internazionale Gaining Edge, Firenze è infatti la prima città d’Italia per capacità di coinvolgere il suo tessuto accademico e scientifico nell’attrazione di congressi internazionali, con un tasso di conversione (detto Harnessing Ratio) pari al 90%. I premiati. L’edizione di quest’anno ha assegnato 14 riconoscimenti ad altrettante figure di spicco in ambito accademico, scientifico, congressuale e culturale. Tra loro anche il Sovrintendente del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Carlo Fuortes, che ha ricevuto un premio speciale dal Comune di Firenze per aver dato nuova linfa a questa istituzione, rendendola un asset strategico della città che unisce cultura, turismo e mondo congressuale grazie alla sua anima polivalente. I premiati di questa edizione sono stati l’esperto di cambiamenti climatici in ambito agricolo Roberto Ferrise, Professore associato presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell’Università degli Studi di Firenze, e Marco Bindi, Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell’Università di Firenze; Mauro Guglielmin, Direttore del Centro di Ricerca sui Cambiamenti Climatici dell’Università degli Studi dell’Insubria; Roberto Graglia, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino, e Giuliano Manara, Professore ordinario di campi elettromagnetici presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa; Giancarlo La Marca, Professore ordinario di biochimica clinica dell’Università degli Studi di Firenze e Vicedirettore scientifico dell'IRCCS Meyer; Michele Piana, Professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova; Maria Sofia Randich, Dirigente di Ricerca presso l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri dell’Istituto Nazionale di Astrofisica; Sergio Solinas, Ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari, e Pietro Ubertini, Direttore associato di Ricerca presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF); Nicolò Pietro Paolo Macciotta, Professore ordinario di Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico presso il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari; Antonio Toscano, Professore ordinario di Neurologia presso l'Università di Messina; Giuseppe Lepri, fondatore e presidente di Newtours Spa, storico punto di riferimento della meeting industry fiorentina. Sarà assegnato da Fondazione Destination Florence un riconoscimento per i 40 anni di attività di TC Group – Tecnoconference e Gerist, che grazie alla loro professionalità e competenza svolgono un ruolo centrale nella meeting industry fiorentina. “Firenze è riconosciuta come un’eccellenza per l’organizzazione di congressi e meeting internazionali, così come per la programmazione e la gestione dei relativi flussi turistici – afferma Jacopo Vicini, assessore al Turismo e allo Sviluppo economico del Comune di Firenze – sono settori sui quali intendiamo sempre più investire e fare sistema come città. Non è un caso che una città simbolo di cultura e conoscenza nel mondo, come è la nostra, attragga e ospiti eventi e partecipanti altamente qualificati, che a loro volta arricchiscono il patrimonio di sapere di Firenze e lo promuovono a livello internazionale. In città abbiamo acquisito e approfondito professionalità e conoscenze specifiche che di anno in anno strutturano e fortificano questo comparto, per noi sempre più strategico”. “Il Florence Ambassador Award vuole rendere omaggio a chi ha scelto questa città, di crederci, di farla crescere, di attrarre qui eventi di rilevanza globale - dichiara Laura Masi, presidente di Fondazione Destination Florence. - Un evento che celebra il nucleo del nostro lavoro, grazie al quale ci siamo affermati a livello internazionale. Siamo nati come consorzio per valorizzare la destinazione a livello congressuale ed attrarre eventi di spessore in città. Oggi, a meno di un anno dal passaggio a Fondazione, contiamo già 127 soci privati che credono in questo progetto collettivo. L’obiettivo è continuare a crescere, coinvolgendo quelle realtà che condividono la nostra visione di una Firenze capace di affermarsi come modello di governance turistica sostenibile e responsabile”. “Il successo e il trend in crescita del congressuale a Firenze non è soltanto frutto di un lavoro di squadra consolidato fra le istituzioni preposte quali il Comune di Firenze, la Fondazione Destination Florence, la Camera di Commercio di Firenze, l’Università degli studi e Firenze Fiera – ha dichiarato Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera – ma anche il risultato dell’impegno di personalità illustri del mondo accademico, congressuale, scientifico ed economico che hanno creduto nelle potenzialità e nel valore della città di Firenze e delle sue strutture fieristiche e-congressuali quale sedi privilegiate per lo svolgimento del proprio evento. Questo premio, giunto alla sua ottava edizione, vuole esprimere ancora una volta tutta la nostra riconoscenza e gratitudine nei confronti di quelle ‘eccellenze’ internazionali che, portando nuova ricchezza e ‘saperi’ in città, si sono fatte ‘Ambassador’ di Firenze nel mondo”. Maurizio Costanzo