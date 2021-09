Firenze, 7 settembre 2021 - "Stessa spiaggia stesso mare”: l’inno balneare degli anni ’60 torna a ruggire in questo 2021, che per il turismo toscano è stato caratterizzato soprattutto da una ripresa della Costa nel suo complesso, con aumento del numero complessivo delle presenze e del fatturato.



Per quanto ancora non si sia tornati al livello pre pandemico ,ed i numeri del 2019 siano ancora lontani, in particolare, secondo Marco Nicosia, data analyst di Otex e fondatore di Full Price, è andata alla grande per Viareggio, che “vede una crescita del fatturato di tutte le strutture ricettive del 26,3% per il luglio 2021, rispetto all'anno precedente. Ancora non siamo ai livelli pre-Covid (-15,8% per Viareggio rispetto al 2019) ma è in atto una ripresa”.



In generale l’estate 2021 conferma la tendenza ai viaggi di prossimità con località raggiungibili con mezzi propri: “Questo - afferma Chiara Casamorata, Property Manager - vale per gli italiani ma anche per gli stranieri, che non sono mancati, ad eccezione di russi, americani e visitatori orientali. Si è utilizzata prevalentemente l'auto, con una durata media di soggiorni di una settimana anche se abbiamo notato che molte persone hanno scelto periodi più lunghi, arrivando fino a 21 giorni. Per tutti, dopo un anno difficile, c'era la necessità di rilassarsi”.

“La costa toscana - dichiara Alessandra Signori, referente toscana di Property Manager, l'associazione degli imprenditori degli affitti turistici - è sold out fino a metà settembre, con una netta maggioranza di europei ed italiani. I grandi assenti sono ancora gli australiani, in lockdown e senza possibilità di volare fino a dicembre. L'Isola d'Elba, in particolare, è affollata. Richiestissime anche le barche”. Per quanto riguarda le città si segnala, conclude Signori, “un aumento degli arrivi di studenti stranieri”.