Tricolori di danza sportiva. Doppio appuntamento alla Stazione Leopolda Domani e domenica si svolgeranno i campionati italiani di danza sportiva a Firenze, con la partecipazione di 500 atleti provenienti da tutta Italia. L'evento conferma Firenze come punto di riferimento nazionale e internazionale per grandi eventi sportivi e sarà l'occasione per conoscere il breaking, disciplina che debutterà alle Olimpiadi di Parigi 2024.