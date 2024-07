Tre attrici e sette leggende di mare e pirati

“Leggende di mare, di santi e pirati. Ovvero l’Arcipelago di Venere“. E’ lo spettcolo che va in scena stasera alle 21.15 nelCortile Outdoor Teatro delle Spiagge di via del Pesciolino 26, testo e regia a cura di Nicola Zavagli con Simona Arrighi, Sandra Garuglieri , Beatrice Visibelli, di AttoDue e Teatri d’Imbarco, in collaborazione con la pro loco di Capraia Isola.

Tre attrici, dalla verve esplosiva e giocosa, raccontano sette storie, sette leggende. Sette quante sono le isole dell’arcipelago toscano dove hanno ambientazione. Lo raccontano con la loro arte magica della parola che incanta, commuove e muove il sorriso.

Lo spettacolo è presentato al teatro delle Spiagge in anteprima/studio, per poi andare in scena dal 28 luglio al 4 agosto, nella sua forma definitiva ed itinerante, al porto e in barca sull’ Isola di Capraia (Livorno).

O.Mu.